Навигация на реках Пермского края станет безопаснее благодаря цифровым буям

«Мегафон» принял участие в проекте по оснащению цифровыми носителями плавучих навигационных знаков. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Цифровые буи, размещенные на территории 1921 км водных путей в Пермском крае, могут передавать информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях. Данные оперативно поступают специалистам администрации Камского бассейна внутренних водных путей («Камводпуть»).

Производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов рассказал, что для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна используются 50 цифровых навигационных знаков.

«При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. «Мегафон» обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», — отметил Воронцов.

Река Кама является частью Единой глубоководной системы европейской части России. По данным «Мегафона», за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 млн тонн груза и более 120 тыс. человек.