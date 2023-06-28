В Ростове-на-Дону начался суд над 22 азовцами

В Ростове-на-Дону начался суд над 22 боевиками националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 28 июня сообщает корреспондент «Известий» Борис Карягин.

«На скамье подсудимых 22 обвиняемых. Всего их должно было быть 24, но двоих обменяли», — сообщил он.

Этот процесс уже второй по существу дела, первый состоялся несколько дней назад. Суд планирует заслушать показания обвиняемых и доводы защиты.

21 мая стало известно, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики группировки «Медведи SS» радикального нацбатальона «Азов». В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

Националистам вменяется «насильственный захват власти», «участие в незаконном вооруженном формировании», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».