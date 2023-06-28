В Болгарии продлили действие программы поддержки украинских беженцев

В Болгарии продлили срок действия программы гуманитарной поддержки беженцев из Украины. Об этом 28 июня сообщается на сайте Совета министров республики.

«Правительство [решило] продлить срок действия текущей Программы гуманитарного поддержки перемещенных лиц из Украины в Республике Болгария до 30 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

Беженцы из Украины продолжат получать €15 в сутки на человека.

Ранее, 10 июня, стало известно, что власти Великобритании потратят £150 млн на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома и найти работу. Средства будут распределены по всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Страны Евросоюза (ЕС) стали принимать украинских беженцев после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.