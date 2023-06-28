В ВТБ подтвердили гибель руководителя одного из направлений банка
Погибшим в московском лесу оказался руководитель одного из направлений в ВТБ. Информацию подтвердили «Известиям» в кредитной организации 28 июня.
Там принесли соболезнования семье сотрудника.
«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Со своей стороны готовы оказывать следствию максимальную поддержку», — говорится в сообщении банка.
Накануне стало известно, что сотрудник одного из российских банков найден мертвым в лесу деревни Троице-Лыково. Полиция нашла тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом лежало его охотничье ружье.
Проводится проверка.