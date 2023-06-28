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Свыше 10 тыс. детей отдохнут в лагерях Астраханской области за лето

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В Астраханской области в рамках летней оздоровительной кампании задействовали 182 организации. По итогам сезона в лагерях и здравницах отдохнут свыше 10 тыс. детей.

Все учреждения прошли проверки перед открытием на соблюдение правил безопасности. Также были отработаны действия по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Здравницы региона открылись во второй половине июня, когда исчезли мошки. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Впервые в Астраханской области организовали инклюзивные летние смены для детей с с ограниченными возможностями здоровья. Также открыты пришкольные лагеря, смены в которых закончатся на этой неделе. Детский лагерь «Чудотворы» в первую смену принял 400 детей от 6 до 17 лет. Для ребят организовали спортивную, образовательную и развлекательную программы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области усилили санитарные меры в лагерях после случаев отравления детей. Факты заболевания были выявлены в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Алапаевском районе.

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