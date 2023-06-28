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Аналитики назвали самые дорогие автомобили на российском рынке

«Авто.Ру»: Maybach, Lamborghini и Rolls-Royce стали самыми дорогими авто в России
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Аналитики перечислили самые дорогие автомобили на российском рынке в 2023 году. Ими оказались модели брендов Maybach, Lamborghini и Rolls-Royce, сообщает 28 июня «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспертов сервиса по продаже автомобилей «Авто.Ру».

Средняя цена автомобилей премиального и люксового сегментов в России находится в диапазоне от 15 млн до 36 млн рублей. Самой дорогой новой машиной стал Mercedes-Benz Maybach S-Класса ― 36 млн рублей. На втором месте находится внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG ― 32 млн рублей. Тройку замыкает внедорожник Range Rover стоимостью 27 млн рублей.

Также в топ-10 самых дорогих авто без пробега вошли Mercedes-Benz G-класса (25 млн рублей), Mercedes-Benz S-класса (24 млн рублей), BMW 7-й серии (21 млн рублей), Lexus LX (19 млн рублей), Cadillac Escalade (19 млн рублей), Mercedes-Benz AMG GT (19 млн рублей), Mercedes-Benz GLS (18 млн рублей).

Что касается автомобилей с пробегом тех же сегментов, здесь лидирует кроссовер Lamborghini Urus (25 млн рублей), следом за ним идет Mercedes-Benz Maybach S-класса (24 млн рублей), а на третьем месте расположился Range Rover (22 млн рублей). Кроме того, в десятку самых дорогостоящих подержанных люксовых авто вошли Bentley Continental GT (22 млн рублей), Rolls-Royce Wraith (20 млн рублей), Mercedes-Benz G-класса AMG (20 млн рублей), Porsche 911 (17 млн рублей), Mercedes-Benz G-класса (16 млн рублей), Lexus LX (16 млн рублей), BMW X7 (15 млн рублей).

«Подержанный Land Rover Range Rover с января по май подешевел на 5 млн рублей, в начале 2023 года он в среднем стоил 27 млн рублей. Прибавил в цене и BMW X7 — на 3 млн рублей. Некоторые автомобили с пробегом из топ-10, наоборот, подешевели за это время. В частности, Porsche 911 стал на 1 млн рублей дешевле, в январе 2023 года его средняя стоимость составляла 16 млн рублей. Rolls-Royce Wraith и Mercedes-Benz G-Klasse тоже стали дешевле на 1 млн рублей, если смотреть среднюю цену», ― прокомментировал руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Прокатное удовлетворение: россияне массово сдают в аренду премиум-авто
Количество подобных предложений выросло на 55% за полгода

27 июня стало известно, что россияне начали массово сдавать автомобили премиум-сегмента в аренду. За первое полугодие 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самые дорогие из них ― Rolls-Royce Cullinan 2019–2021 годов выпуска.

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