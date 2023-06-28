Министр обороны Украины оценил ход контрнаступления ВСУ

Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди. Об этом рассказал глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью газете Financial Times, опубликованном в среду, 28 июня.

«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё», — приводит цитату министра «Газета.Ru».

Резников в интервью отметил, что появление радикалов ВСУ в ряде населенных пунктов на линии фронта главным событием контрнаступления не является. По его словам, это был «предварительный просмотр» готовящегося более масштабного наступления.

Отдельно министр обороны отметил, что основные резервы украинской армии, закончившие обучение на Западе и получившие модернизированные танки и бронетехнику НАТО, только предстоит задействовать в контрнаступлении.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Однако сами украинские власти и их западные коллеги неоднократно признавали, что оно пошло не так, как планировалось.

При этом, как заявлял президент России Владимир Путин 13 июня, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Так, 22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту, что потери украинских войск с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.