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Китаист заявил о неминуемых экономических последствиях для ЕС от разрыва с КНР

Китаист Молотников: при экономическом разрыве с КНР серьезные последствия для ЕС неминуемы
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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При возможном разрыве экономических связей с Китаем Евросоюз ждут серьезные последствия. Об этом 28 июня «Известиям» заявил председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников.

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международном экономическом форуме в китайском городе Тяньцзинь, сказал, что Евросоюз совершит экономическое самоубийство, если прекратит сотрудничество с Китаем.

«Дело в том, что европейский рынок был одним из ключевых рынков сбыта китайской продукции. Это первое. Второй момент, многие европейские компании так или иначе выводили свои предприятия на китайский рынок, то есть производство осуществлялось именно на территории Китая. И если сейчас вдруг резко прервать взаимоотношения, конечно же, это негативным образом повлияет на рынок Евросоюза», — сказал эксперт.

При этом Молотников отметил, что «самоубийства», о котором заявил Сийярто, не произойдет, однако серьезные экономические последствия для ЕС неминуемы.

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12 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал несбалансированными торговые отношения Евросоюза с Китаем. Он также указал, что у ЕС есть две проблемы стратегической безопасности с КНР — Тайвань и конфликт на Украине.

Тогда же глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против разрыва экономических связей Евросоюза с КНР. Однако она также призывала не забывать о том, что страны ЕС должны прежде всего развивать тесное сотрудничество друг с другом.

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика и безопасность ЕС будут зависеть от качества отношений с Китаем. При этом она подчеркивала, что решающим фактором, который определит будущее отношений ЕС с Китаем, станет то, как Пекин отреагирует на украинский кризис.

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