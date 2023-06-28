Уголовное дело возбудили из-за ущерба водохранилищу в Тамбовской области

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту нарушений правил охраны водохранилища Ближней Керши в Тамбовской области. Ущерб оценивается в 34 млн рублей.

В ходе осмотра водохранилища правоохранительные органы установили, что в январе и феврале 2023 года были проведены незаконные работы по углублению и изменению дна и берегов водоема с использованием экскаватора на гусеничном ходу. В ходе работ уничтожена высшая полупогружная растительность. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Прокурор Бондарского района вынес постановление о передаче материалов для возбуждения уголовного дела по факту осуществления работ с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов и уничтожения в значительных размерах кормовых запасов.

Ранее в этот день сообщалось о выявлении отклонений от нормативов по содержанию бактерий в водоемах Брянской области. Кроме того, в двух карьерах найдены яйца токсокар.