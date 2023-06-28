Путин заявил, что Белоруссия является первым по объему торговым партнером РФ в СНГ

Путин заявил, что Белоруссия является первым по объему торговым партнером РФ в СНГ

2023-06-28 10:56:58

2023-06-28 10:56:58

2023-06-28 10:56:58

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