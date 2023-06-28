В МИД КНР ответили на слова Байдена об «очень серьезных проблемах» у Пекина

Китай сможет справиться с любыми трудностями благодаря руководству Коммунистической партии (КПК) и усилиям народа. Об этом в среду, 28 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Так она прокомментировала слова президента США Джо Байдена об «очень серьезных проблемах», с которыми, по его мнению, сталкивается КНР.

«Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями», — подчеркнула дипломат.

Ранее, 25 июня, в КНДР заявили, что агрессивные действия США, включающие проведение военных учений с Южной Кореей, обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

2 июня зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва призывает Вашингтон предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с Пекином.

До этого, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников. По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств глобального Юга и глобального Востока.