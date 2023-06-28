Путин отметил первенство Белоруссии в торговых отношениях с Россией среди стран СНГ

Белоруссия является первым по объему торговым партнером России в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и четвертым по тому же критерию в мире. Об этом заявил 28 июня президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума Россия — Беларусь.

«Подчеркну, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым — во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 трлн рублей», — отметил глава государства.

По словам Путина, данная позитивная тенденция укрепляется: так с января по апрель взаимная торговля прибавила еще 11%. Обе страны делают все возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик и их иммунитет к негативному воздействию санкций, добавил российский лидер.

«Естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — отметил он.

В декабре прошлого года государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

Новость дополняется