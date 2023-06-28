В Совфеде заявили об исходящей опасности от Швеции при переходе к ядерной энергетике

Отказ Швеции от достижения целей в области «зеленой повестки» и ее переход к ядерной энергетике делает скандинавскую страну более опасной в свете ее планов по присоединению к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил 28 июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Объявленный переход Швеции к ядерной энергетике в контексте вступления Швеции в НАТО делает эту страну более опасной с военно-политической точки зрения», — констатировал Косачев в своем Telegram-канале.

Член Совфеда также считает необходимым дать оценку исполнения Стокгольмом международных обязательств на конференции ООН по климату, которая состоится в декабре 2023 года.

Он добавил, что российские сенаторы будут привлекать внимание международного сообщества «к шведскому отступничеству от «зеленой повестки» на межпарламентском уровне. Косачев указал, что новая политика шведских властей ставит вопрос о дальнейшем соблюдении международных обязательств Швеции, закрепленных в Парижском соглашении по климату и Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Думаю, что на приведенном выше примере можно вырабатывать критерии, на основании которых Швеция имеет шанс стать первой привлеченной к ответственности страной», — заявил политик.

До этого, 26 июня, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон анонсировала возвращение правительства страны к ядерной энергетике и отказ от ранее озвученных целей по обеспечению возобновляемой энергии.

Ранее, в апреле, «Известиям» в министерстве иностранных дел королевства заявили, что после вступления в НАТО Швеция не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. При этом в ведомстве подчеркнули: как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО.

Как заявил 27 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе на следующей неделе. Генсек НАТО считает, что Швеция выполнила все условия, поставленные Турцией, поэтому время для ратификации решения о вступлении в альянс пришло.

14 июня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет от Швеции того, что она применит на практике антитеррористические законы, от этого зависит одобрение Анкарой заявки Стокгольма в НАТО.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подавала вместе с Финляндией 18 мая 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.