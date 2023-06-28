Роспотребнадзор нашел паразитов и бактерии в водоемах Брянской области

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили отклонения от нормативов по составу воды в Брянской области. В водоемах превышено содержание бактерий и яиц паразитов.

По данным исследований, отклонение от норматива по содержанию общих колиморфных бактерий обнаружено в озере Мутном в Брянске, озере ГРЭС в поселке Белые Берега, в реке Десне в районе вокзала, в пруду деревни Березино Дятьковского района, реке Беседь на территории поселка Красная Гора, озере Мальцевском в Фокино, а также в пруду Стодольском на территории Клинцов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В карьере бывшего завода Керамзитогравия и обводненном карьере «Лесная поляна» в деревне Глаженка обнаружены яйца токсокар.

Ранее жители Рязани сообщили о загрязнении воды на втором карьере в Борках. Неизвестное вещество было сосредоточено у берегов водоема.