Игра Among Us получит экранизацию

Компьютерная игра Among Us будет экранизирована в виде анимационного сериала. Об этом в среду, 28 июня, сообщает издание Variety.

Проект создается в сотрудничестве инди-студии Innersloth и компаний CBS Studios и Titmouse. Исполнительным продюсером выступит автор «Бесконечного поезда» Оуэн Деннис.

Сюжетно будущий сериал будет соответствовать концепции игры и представлять собой «Мафию» в космическом антураже. Группе астронавтов необходимо выявить и устранить предателя, который маскируется под члена экипажа до того, как он уничтожит космический корабль или убьет их одного за другим.

О дате выхода и платформе, где будет распространяться сериал, информации пока нет.

Игра набрала популярность во время пандемии COVID-19 в 2020 году, сообщает «Газета.Ru».

Ранее в этот день сиквел «Дюны» был назван самой ожидаемой экранизацией у российских зрителей. В топ-5 также попали «Мастер и Маргарита», третий сезон сериала «Ведьмак», «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли.