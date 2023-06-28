Где купаться летом 2023-го в Москве и Подмосковье — список лучших пляжей

В знойные дни волей-неволей приходит мысль о том, где бы найти водоем с прохладной и чистой водой. И даже жители Москвы, чья жизнь часто проходит в рабочих буднях, выбираются на городские пляжи и едут за город, чтобы провести выходной на берегу озера или реки. Где можно безопасно искупаться в столице и Московской области — читайте в материале «Известий».

Можно ли купаться на пляжах Москвы в 2023 году

Купаться в Москве-реке специалисты крайне не рекомендуют. Всё дело в промышленных отходах, которые попадают в водоем, а также во вредоносных микроорганизмах, обитающих там. Исключение составляют пляжи природной зоны Серебряный Бор.

В столице также есть несколько безопасных для купания пляжей, оборудованных на берегу озер и прудов. Специалисты управления Роспотребнадзора в течение всего летнего сезона осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм в зонах отдыха, включая проверку их санитарного состояния и оценку водоемов и песка.

Где можно купаться в Москве летом 2023-го

В 2023 году специалисты ведомства составили список из девяти пригодных для купания природных зон. В список попали:

ВАО: Путяевский пруд № 1;

САО: пляж «Динамо» (Химкинское водохранилище);

СЗАО: Серебряный Бор – 2, Серебряный Бор – 3 (река Москва);

ЮЗАО: Тропарево (Теплостанский пруд);

ЗАО: Мещерское (Мещерский пруд);

ЗелАО: Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро.

Популярностью у москвичей также пользуются пляж «Левобережный» на берегу реки Химка, зоны отдыха на Борисовских прудах, Путяевский пруд в парке «Сокольники», Большой Садовый пруд, Зона отдыха «Заречье» на реке Десна. Однако в 2023 году эти объекты Роспотребнадзор не признал соответствующими санитарным нормам.

Кроме того, для купания пригодны открытые летние бассейны в парке «Фили», спорткомплексе «Лужники», в «Сокольниках» и в парке «Северное Тушино».

Где можно купаться в Подмосковье летом 2023-го

Еще больше возможностей для пляжного отдыха предоставляет Московская область. Во многих городах оборудованы пляжные зоны, которые тщательно готовят к купальному сезону. По итогам проверки Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическим требованиям отвечают 17 зон отдыха:

1. Река Десна, зона отдыха «Челохово», городской округ Егорьевск.

2. Река Люблевка, зона отдыха «Любляна», городской округ Егорьевск.

3. Княжеский пруд «Жукова гора», городской округ Егорьевск.

4. Озеро Святое, городской пляж, город Шатура.

5. Озеро Юбилейное, городской пляж, город Рошаль.

6. Митинский пруд, городской округ Шатура.

7. Озеро Белое, санаторий ФССП «Зеленая Долина»; городской округ Шатура.

8. Река Сестра, клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий».

9. Река Вязь, высоковский городской парк культуры и отдыха «Березовый», городской округ Клин.

10. Место купания и зона отдыха МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Сокол», городской округ Коломна.

11. Озеро Большое, городской округ Фрязино.

12. Водоем д. Макарово, Богородский городской округ.

13. Искусственный пруд с пляжем, Наро-Фоминский городской округ, деревня Горчухино, село Атепцево, ЗАО «Элинар», участок 56.

14. Пруд (зона отдыха с пляжем «Тихая гавань»), городской округ Рузский, деревня Лихачево, территория центра «Ветеран-Русь».

15. Карьер «Волкуша», зона отдыха «Волкуша», город Лыткарино.

16. Пляж на левом берегу реки Серебрянка, Пушкинский городской округ, МКУ «Пушгорхоз».

17. Пестовское водохранилище, пансионат «Пестово», городской округ Мытищи.

Ранее «Известия» составили для читателей список мест для купания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.