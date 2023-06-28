Следствие попросило отправить в СИЗО напавшего на соседей жителя Приморья

Жителя Приморья, который поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном, следствие попросило отправить в СИЗО до 25 августа, о чем стало известно в среду, 28 июня.

Расследование уголовного дела против жителя Приморского края, напавшего на соседей с огнеметом и ружьем для подводной охоты, контролирует региональная прокуратура.

ЧП произошло 26 июня в поселке Трудовом Владивостокского городского округа. Мужчина напал на соседа с самодельным огнеметом и выстрелил в шею женщине из гарпуна.

Конфликт произошел во время работ по выявлению факта хищения электроэнергии: экскаватор выкопал электрокабель. Это разозлило одного из жителей близлежащих домов, и он начал угрожать самодельным огнеметом. А когда сосед попытался отобрать оружие, тот опалил его. У потерпевшего обширные ожоги 60% тела.

Пока к месту происшествия ехала скорая помощь, мужчина также успел ранить женщину из гарпуна, запустив в нее стрелу.

В настоящее время как пострадавшие, так и нападавший находятся в медицинской организации, им оказывается медицинская помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).