Замаскированное под кафе подпольное казино ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали подпольное казино, которое маскировалось под кафе. Об этом сообщили в среду, 28 июня, в пресс-службе УМВД по Дмитровскому городскому округу.

Незаконный игорный дом располагался на привокзальной территории под вывеской кафе. Попасть туда могли лишь постоянные клиенты по магнитному ключу.

По предварительным данным, общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 млн рублей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции был задержан 41-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

Ранее, 7 марта, стало известно, что в Липецкий суд направили дело 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере. Он более года находился в федеральном розыске, а после задержания не признал вину и отказался от дачи показаний.