Мусульмане празднуют Курбан-байрам в Москве, Петербурге и регионах РФ

В России мусульмане 28 июня празднуют Курбан-байрам. Один из главных мусульманских праздников является завершением хаджа — ежегодного паломничества в Мекку — и проходит через 70 дней после Ураза-байрама.

В Башкирии традиционно торжества в честь Курбан-байрама проходят в Уфе. На видео верующие совершают праздничный намаз. Праздник начинают отмечать с первыми лучами солнца. Обычно верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть Ляля-Тюльпан.

Во Владивостоке намаз традиционно совершают на площадке «Фетисов Арены». Сегодня там собрались сотни мусульман.

И.о. председателя духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов рассказал, что в этом году состоялось первое паломничество в Мекку после пандемии коронавируса, в котором приняли участие в том числе и россияне.

«Курбан-байрам — наивысший праздник гуманизма, когда вместо пролития крови человека, крови людей проливается кровь жертвенного животного. Когда в эти дни воцаряются мир и согласие, призыв к любви и состраданию, к милосердию. <...> Сердечно приветствую и поздравляю мусульман всего мира с наступлением светлого праздника», — подытожил Аляутдинов.

Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил, что мусульманская община играет созидательную роль в жизни страны.

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Его празднуют через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан. В 2023 году празднование выпадает на 28 июня.