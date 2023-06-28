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Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Зампред Центробанка Заботкин: ключевую ставку могут повысить на ближайшем заседании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На ближайшем заседании совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку. Об этом 28 июня сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

Ключевая ставка оставалась неизменной — на уровне 7,5% — с сентября прошлого года, что является довольно длительным периодом, подчеркнул Заботкин.

«Ставка 7,5% в течение этого периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков всё в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — сообщил он «РИА Новости».

Он отметил, что в последние месяцы наблюдается ускорение кредитования, расширение внутреннего спроса как со стороны частного, так и со стороны госсектора. По его словам, поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки.

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Ранее, 9 июня, глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. По ее словам, повышение ставки будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданиях, совокупного спроса, а также от того, в какой мере эти данные повлияют на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году.

Ранее в этот же день совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

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