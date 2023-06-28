Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

На ближайшем заседании совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку. Об этом 28 июня сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

Ключевая ставка оставалась неизменной — на уровне 7,5% — с сентября прошлого года, что является довольно длительным периодом, подчеркнул Заботкин.

«Ставка 7,5% в течение этого периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков всё в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — сообщил он «РИА Новости».

Он отметил, что в последние месяцы наблюдается ускорение кредитования, расширение внутреннего спроса как со стороны частного, так и со стороны госсектора. По его словам, поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки.

Ранее, 9 июня, глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. По ее словам, повышение ставки будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданиях, совокупного спроса, а также от того, в какой мере эти данные повлияют на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году.

Ранее в этот же день совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.