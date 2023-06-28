Один человек погиб при столкновении двух грузовиков на Алтае
На трассе в Табунском районе Алтайского края столкнулись и загорелись две «Газели», в результате чего погиб человек и еще два пострадали. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
«В результате столкновения двух грузовых автомобилей «Газель» на трассе Табуны — Кулунда произошло возгорание автомобилей. Прибывшими пожарными огонь был оперативно потушен», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время устанавливаются причины и детали произошедшего.
Ранее, 27 июня, на трассе в Карелии лесовоз столкнулся с грузовым такси и загорелся. Водителю лесовоза удалось покинуть транспортное средство, а водитель такси погиб.