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Один человек погиб при столкновении двух грузовиков на Алтае

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Фото: Управление МЧС РФ по Алтайскому краю
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На трассе в Табунском районе Алтайского края столкнулись и загорелись две «Газели», в результате чего погиб человек и еще два пострадали. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«В результате столкновения двух грузовых автомобилей «Газель» на трассе Табуны — Кулунда произошло возгорание автомобилей. Прибывшими пожарными огонь был оперативно потушен», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины и детали произошедшего.

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Ранее, 27 июня, на трассе в Карелии лесовоз столкнулся с грузовым такси и загорелся. Водителю лесовоза удалось покинуть транспортное средство, а водитель такси погиб.

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