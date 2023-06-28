Автобус наехал на группу пешеходов в Усть-Куте

В Усть-Куте Иркутской области автобус сбил пешеходов, в результате ДТП есть погибшие. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля «ПАЗ», двигаясь по федеральной автодороге «Вилюй» в городе Усть-Куте, совершил наезд на троих пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате наезда один пешеход скончался на месте, второй был доставлен в больницу, а третьему медицинская помощь не понадобилась. Позже госпитализированный пешеход также скончался, о чем сообщило 28 июня издание kp.ru со ссылкой на ГУ МВД.

Причины и детали аварии устанавливаются. Расследование смертельного ДТП находится на контроле прокуратуры.

Ранее, 15 июня, несовершеннолетний водитель мопеда наехал на 13-летнего мальчика в Шегарском районе Томской области. От полученных травм пешеход скончался.