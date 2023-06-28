В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейским

Столкновения с силами правопорядка произошли во французском Нантере во вторник, 27 июня, через несколько часов после того, как 17-летний подросток был убит полицейским за неподчинение приказу, сообщила Le Monde.

Двадцать человек были задержаны во вторник вечером в Нантере во время столкновений с силами правопорядка, сообщило издание. По данным телеканала BFMTV, в ходе беспорядков были разбиты остановочные павильоны, подожжены мусорные баки, машины, уличная мебель. Полицейским пришлось применять слезоточивый газ.

Полицейский, подозреваемый в убийстве молодого человека, был взят под стражу за умышленное убийство. Инцидент, из-за которого вспыхнули беспорядки, произошел за деловым районом Ла Дефанс. На распространенных в соцсетях видео видно, как автомобиль, управляемый погибшим, останавливается, а двое полицейских стоят сбоку у переднего стекла, один из которых держит водителя за руку.

Когда водитель снова заводит авто, полицейский стреляет в упор, попадая парню в грудь. Машина проезжает несколько десятков метров и врезается в столб. 17-летний подросток умер вскоре после ранения.

Прокуратура заявила, что было начато расследование против подростка из-за отказа подчиниться полицейскому и покушении на умышленное убийство лица, являющегося представителем государственной власти. Еще одно расследование, начатое в связи с умышленным убийством лицом, представляющим госвласть, проводится в отношении полицейского.

По версии полиции, утром во вторник офицер остановил желтый Mercedes AMG для проверки документов. Молодой человек сначала остановил автомобиль, а затем внезапно попытался скрыться с места проверки. Думая, что парень намерен протаранить полицейских, блюститель правопорядка выстрелил в водителя, сообщила Le Parisien.