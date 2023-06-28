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Большинство предпринимателей готовы работать 12 часов в сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Большинство предпринимателей (64,83%) готовы уделять своему бизнесу от 12 часов в день, а более трети (35,17%) — порядка 8 часов в день. Остальные не заинтересованы в столь напряженном графике, свидетельствуют данные исследования «Сбор Идей», с которым ознакомились «Известия».

Платформа провела опрос среди 10 тыс. россиян, готовых открыть или ведущих собственный бизнес.

По данным аналитиков, при открытии собственного бизнеса будущим предпринимателям наиболее важны не только знания в отдельных областях, но и широкий набор навыков и компетенций, таких как коммуникабельность и умение налаживать контакты с людьми (79%), организационные и управленческие способности (77%), аналитические навыки и управление финансами (75%).

Также респонденты отметили важность умения принимать риски и быстро приспосабливаться к изменяющейся ситуации (74%), анализировать рынок и конкурентов (73%). Более половины опрошенных считают необходимым знать основные правила маркетинга и продаж (66%), законодательство и юридические аспекты бизнеса (65%), иметь навыки продаж и уметь убеждать людей (62%), работать в команде (61%), быть креативным и генерировать новые идеи (57%), уметь работать с компьютером и программами (54%), обладать навыками самоорганизации и самомотивации (52%), а также владеть техническими навыками и знанием основ производства (34%).

Результаты исследования показывают, что успешный старт бизнеса зависит от многих факторов, но наиболее значимыми являются качество продукта/услуги (63%), маркетинговая стратегия (58%) и уникальность продукта/услуги (57%).

Менее значимым фактором считается наличие партнеров и инвесторов (34%), использование современных технологий и инструментов (31%), разработка и использование уникального бренда (27%), добавили аналитики.

Дело молодого: число ИП до 20 лет выросло почти до 50 тысяч
Почему юноши и девушки стали чаще открывать бизнес и на чем они зарабатывают

Ранее, 26 июня, исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина рассказала, что о создании собственной компании многие будущие предприниматели задумываются еще в студенчестве. Эксперт отметила, что в стране наблюдается множество проектов в сфере социального предпринимательства, которые реализуют люди в возрасте до 35 лет.

Накануне сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, в России растет количество молодых бизнесменов. С января по апрель 2023 года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет увеличилось с 44 тыс. до 49,5 тыс. В министерстве уточнили, если говорить про ИП до 30 лет, то их стало больше на 6% (с 500 тыс. до 529 тыс.).

15 июня президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф поделился опытом построения успешного бренда. В числе прочего он назвал необходимость уделять внимание концепции бренда и инвестировать в него на протяжении всей жизни.

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