В Новосибирске из-за непогоды более 11 тыс. человек остались без электричества
В Новосибирске более 11 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области 28 июня.
Без света остались жители Кировского и Ленинского районов, где произошло аварийное отключение 40 трансформаторных подстанций и 12 социально-значимых объектов, говорится в публикации АО «РЭС» в Telegram-канале.
Специалисты работают на месте для устранения аварийной ситуации.
Ранее, 27 июня, во Владивостоке без электричества остались свыше 16 тыс. квартир из-за аварий на нескольких подстанциях. В прокуратуре сообщили, что ведомство проведет проверку и оценит исполнение требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей.