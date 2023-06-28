Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыль

Возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при определенных условиях гипотетически возможен, заявил 28 июня заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», — сказал он «РИА Новости».

По словам Сазанова, налог появился ввиду двух причин: у компаний возникли конъюнктурные сверхдоходы и сформировался существенный дефицит бюджета.

Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам 26 июня. Госдума в среду, 28 июня, рассмотрит его в первом чтении. Он затронет крупные компании со средней доналоговой прибылью за 2021–2022 годы более 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Если компания заплатит с 1 октября по 30 ноября текущего года, ставка будет уменьшена вдвое, до 5%.

13 июня пресс-служба Минфина РФ сообщила, что правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Налоговые средства направят на поддержку и развитие социальной сферы.

Ранее в этот день первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены, а не представители власти. Ими была предложена идея разового взноса.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми.

В апреле «Известия» изучили исследование Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, по результатам которого крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Эта сумма в 1,6 раз выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд.