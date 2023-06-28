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«Известия» показали кадры работы ЗРК «Стрела-10» по украинским беспилотникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» работают по беспилотникам украинских боевиков, прикрывая наземные подразделения российских войск. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в среду, 28 июня, показал кадры работы техники и поговорил с военнослужащими о ее работе.

«Эти боевые расчеты прикрывают наши наземные подразделения, которые защищают эти границы на запорожском направлении от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчеты также могут работать по низколетяшим целям, тем же беспилотникам», — сообщил корреспондент.

Кроме того, расчет сверхпроходимый — способен проехать где угодно. Командир комплекса с позывным Медведь рассказал, что машина справляется хорошо, в небе всё работает стабильно. При обнаружении вражеской цели — оперативно уничтожают ее.

«Находясь рядом с целью, срабатывает неконтактный датчик, [в результате чего] поражение моментальное. Небо, например, чистое. Там появилась черная точка, ее лупануть легко можно», — отметил он.

По словам военнослужащего, украинские боевики работают с утра до вечера, беспилотники летают по одному или по два. При этом ведется «охота» на российские позиции техники, поэтому расчет работает более быстро и слажено. Через каждые полчаса — смена позиции.

«Стрела» молниеносно расправляется с разного вида беспилотников, помогая российским войскам держать оборону, отметил корреспондент Ольков.

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Ранее, 10 мая, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты гаубиц Д-20 и ЗРК «Стрела-10» уничтожили более 15 целей в зоне спецоперации. По словам механика-водителя комплекса «Стрелы-10» с позывным Барсук, статистика точных попаданий составляет около 80%.

26 июня в военном ведомстве показали кадры боевой работы военнослужащих расчета ЗРК «Тор-М1», который уничтожил около 80 воздушных целей ВСУ в ходе боевой работы на краснолиманском направлении. С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Тор-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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