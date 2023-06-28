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По местам скопления ВСУ на ореховском направлении сбросили авиационные бомбы

Рогов: по местам скопления ВСУ на ореховском направлении были сброшены авиационные бомбы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Авиационные бомбы были сброшены по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в среду, 28 июня, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении», — сказал он «РИА Новости».

Рогов пояснил, что удар был нанесен с целью не допустить переброску подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ на Работино, которое на данный момент под контролем российских войск.

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Обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в статье для The Atlantic заявил 24 июня, что западная военная техника не спасает ВСУ от поражений по причине эффективности русского оружия. Автор обратил внимание на то, что по технологическим характеристикам российские самолеты превосходят украинские.

В Сети на следующий день опубликовали фотографии разгромленной колонны ВСУ с западной техникой на ореховском направлении в Запорожской области. На фото были замечены танки Leopard, БМП Bradley, а также другая западная техника.

Ранее, 20 июня, Владимир Рогов сообщил, что российские силы отразили новые атаки украинских боевиков на ореховском направлении. По его словам, было ликвидировано большое количество украинских военных, однако накал боевых действий на данном участке фронта не спадает.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что на ореховском направлении ВСУ потеряли уже десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих. Отмечается, что командование украинских войск дважды обмануло боевиков с подкреплением и численностью российских войск на этом участке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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