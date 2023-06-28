Матыцин указал на потери мирового спорта от нежелания соревноваться в России
Мировой спорт многое теряет, отказываясь от проведения соревнований в России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин 27 июня на пленарном заседании VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт МИНЕПС-2023 в Баку.
«Мировой спорт трудно представить без российских и белорусских спортсменов. Очевидно, что международные спортивные федерации и мировой спорт в целом теряют многое, когда отказываются от проведения соревнований в России. Хочу поблагодарить те международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения российских спортсменов», — цитирует его «РИА Новости».
Матыцин выразил надежду, что для других коллег находчивость упомянутых федераций станет примером.
В январе Матыцин говорил, что определение особых условий участия российских спортсменов в международных турнирах не соответствует Олимпийской хартии. Так министр спорта России прокомментировал условия допуска россиян к соревнованиям, объявленные исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК).
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.