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Число жертв при обрушении многоэтажного дома в Египте увеличилось до девяти

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Фото: Global Look Press/dpa
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Количество жертв, найденных под завалами 13-этажного здания, обрушившегося в египетской Александрии, выросло до девяти. Об этом в среду, 28 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление местного управления гражданской обороны.

«На данный момент число погибших увеличилось до девяти», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным СМИ, правоохранительные органы Египта смогли задержать владельца здания и четырех подрядчиков.

Об обрушении 13-этажного здания на севере Египта стало известно 26 июня. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен.

Позже стало известно, что из-под завалов извлекли тела трех человек. Четверо человек, получивших легкие травмы, уже выписались из больницы. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

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