Массовые беспорядки с погромами и баррикадами распространились на пригороды Парижа

В парижском пригороде Нантер в результате беспорядков задержали 13 человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV 27 июня.

По информации телеканала, в результате беспорядков в районе, в котором произошла трагедия, оказались разбиты остановочные павильоны и подожжены мусорные баки, машины и уличная мебель. Во время потасовки митингующих с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Напряженность возросла после того, как полицейские застрелили 17-летнего водителя 27 июня, когда он попытался скрыться. Уточняется, что полицейский выстрелил, так как посчитал, что водитель собирается протаранить его.