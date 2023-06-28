В посольстве заявили об одержимости США нанести стратегическое поражение РФ

Новый пакет американской военной помощи киевскому режиму подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение. Об этом заявили в посольстве РФ в США 28 июня.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на всё более отчаянные авантюры», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток. При этом дипломаты отметили, что российские военнослужащие изо дня в день опровергают мифы о «непревзойденном качестве» американских и натовских вооружений.

Соответствующие заявление было сделано после того, как Пентагон объявил во вторник, 27 июня, о выделении очередного пакета военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти.

21 июня стало известно о заключении Пентагоном контракта с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Такие ракеты предназначены не только для Вооруженных сил США — часть из них будет отправлена в том числе на Украину. Сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд.

Также в тот день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что переоценка военной помощи Киеву дала возможность потратить дополнительные суммы на поставки для вооружений. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы американская военная помощь Украине была на $6,2 млрд меньше заявленной.

До этого, 13 июня, Госдеп США анонсировал пакет военной помощи Киеву на $325 млн, в который вошли зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley и противотанковые системы Javelin.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.