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СМИ сообщили о резкой критике Израиля из-за поддержания отношений с РФ и Украиной

The Times of Israel: Израиль сталкивается с критикой из-за отношений с РФ и Украиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей_Майшев
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Израиль всё сильнее втягивается в конфликт между Россией и Украиной, а попытки поддерживать нейтралитет вызывают только критику с обеих сторон. Об этом во вторник, 27 июня, написала The Times of Israel.

«Израиль столкнулся с резкой критикой со стороны Москвы и Киева, поскольку он пытается поддерживать связи с обоими союзниками, пока они продолжают участвовать в ожесточенном конфликте», — сказано в материале.

В газете уточняют, что Иерусалим критикуют за продолжающееся взаимодействие с РФ и за отказ оказывать Украине военную помощь. При этом Израиль давно утверждал, что ему необходимо поддерживать контакт с Москвой для координации действий в Сирии, а Киеву не раз направлялась медицинскую помощь.

Кроме всего прочего, в понедельник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху благосклонно рассматривает приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Издание отмечает, что этот шаг «наверняка разозлит Москву».

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Ранее, 27 июня, временный поверенный в делах Израиля в России Ронен Краус был приглашен в МИД РФ из-за высказываний израильского посла в Киеве Михаила Бродского. В Министерстве напомнили, что Россия и Израиль немало трудились для отпора попыток переписывания истории и прославления нацистов.

В этот же день на разъяснительную беседу в МИД Израиля пригласили посла Украины Евгения Корнейчука. Всё из-за того, что он раскритиковал отказ израильских властей поставлять оружие Киеву и назвал их политику «аморальной».

Соответствующее заявление посольства Украины было опубликовано ранее, 25 июня. В нем отмечалось, что «израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией», что вызывает сожаление украинской стороны.

22 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива, указал Нетаньяху.

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