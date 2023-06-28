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В МИД ЮАР пообещали продолжить переговоры с Путиным и Зеленским

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Африканские лидеры продолжат взаимодействовать с президентами России и Украины. Такое заявление сделала глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок 26 июня.

По информации RND, встреча лидеров стран Африки с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие недели. По словам дипломата, темой переговоров станет завершение украинского конфликта.

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16 июня африканская делегация посетила Киев для встречи с Зеленским, а на следующий день, 17 июня, африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

19 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с лидерами России и Украины.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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