В ночь на 28 июня в Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он написал, что известно о шести взрывах. Подробности произошедшего уточняются.

О взрывах в Мелитополе также сообщалось 22 июня. В городе успешно сработала система противовоздушной обороны.

4 июня в Мелитополе прогремел взрыв. Как уточнили позднее в городской администрации, это был звук от уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащего украинским националистам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.