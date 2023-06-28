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Многолетний тренд на сокращение числа банков преломился

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В России прервался многолетний тренд на снижение числа кредитных организаций. Их количество уменьшалось каждый квартал с 2020 года, следует из статистики ЦБ. Данные за более ранние периоды доступны только по годам: сектор активно сокращался как минимум с 2017-го.

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Однако в I квартале 2023-го число банков выросло с 361 до 362-х. Устойчивость сектора связана с сохраняющимися регуляторными послаблениями ЦБ, говорится в обзоре Ассоциации банков России (АБР). Там отмечается: также многие финорганизации смогли адаптировать свои бизнес-модели к изменившемся макроэкономическим условиям. Особенно это касается региональных игроков.

С августа прошлого года не было отозвано ни одного разрешения на ведение финансовой деятельности, сообщил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. При этом в феврале 2023-го регулятор выдал универсальную лицензию банку «Точка».

В последние десять лет шла расчистка сектора от недобросовестных организаций и тех участников, чья бизнес-модель не позволяла им самостоятельно выжить, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков. Однако с прошлого года стало ясно, что уменьшение числа банков не лучшая модель. Когда на крупные российские банки накладывают санкции, небольшие игроки помогают обслуживать бизнес и проводить расчеты, подчеркнул Войлуков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кредитное положение: многолетний тренд на снижение числа банков переломился

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