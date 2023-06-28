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В постпредстве рассказали о последствиях использования ЕС замороженных активов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Использование российских активов, замороженных ЕС, для восстановления Украины может спровоцировать подрыв к международной роли евро. При этом, как заявил в интервью «Известиям» и.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов, нынешнее законодательство ЕС не подразумевает конфискацию иностранных госактивов.

Потеряли счет: ЕС не может найти большую часть замороженных российских резервов
Но даже если найдет, использовать их будет проблематично

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что Брюссель готовит юридическую базу, чтобы использовать замороженные активы РФ. Как напомнил российский дипломат, глава ЕК пообещала представить инициативу до летнего «перерыва».

«При этом, похоже, даже в ЕК уже отказались от идеи экспроприировать международные резервы России. Речь идет о направлении Украине дохода, полученного в результате реинвестирования наших заблокированных активов либо самой ЕК, либо структурами, в оперативном распоряжении которых они сейчас находятся», — пояснил он.

Впрочем, подобная идея вызывает опасения в самом Евросоюзе, в частности, у Германии. К тому же, в Европейском центральном банке указали на существующие риски, что такой шаг может подорвать доверие к международной роли евро. Вместе с тем, в ЕС всё же ломают голову, как обойти нормы международного права, согласно которым у имущества того или иного иностранного государства есть иммунитет от любых исполнительных мер.

«Даже нелегитимное есовское санкционное законодательство в этом отношении однозначно: оно предусматривает возможность временного замораживания иностранных госактивов, но не их конфискацию», — добавил Логвинов.

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