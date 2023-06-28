Врач в США назвала самый важный для детей вид спорта

Педиатр медицинского центра Pediatrics Village в США, доктор Стин Джеймс заявила, что лучшим спортом для маленьких детей является плавание. Об этом сообщается в журнале MedicalXpress 26 июня.

По словам врача, плавание способствует улучшению гибкости и координации, а также хорошо влияет на психику. Кроме того, этот вид спорта может помочь защитить ребенка от случайного утопление, что становится особенно актуальным летом.

Джеймс отметила, что «плавание — это не только развлечение и фитнес, но и важный жизненный навык, который может спасти жизнь ребенка», пишет «Ридус».

По данным исследований, обучение плаванию в раннем возрасте может предотвратить трагические происшествия на воде. Врач подчеркнула, что при занятии плаванием важно, чтобы у детей сформировались навыки, предотвращающие утопление и серьезные травмы на воде.

Начинать учиться плаванию, по словам врача, можно уже с 12 месяцев, однако готовность ребенка к занятиям может зависеть от индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать до начала тренировок на воде.

Также 27 июня главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева дала рекомендации родителям о правильном отдыхе с детьми возле рек и озер. По словам специалиста, прежде всего стоит убедиться, что на месте отдыха есть безопасный пологий спуск в воду, нет течения и посторонних предметов, например, коряг или водорослей. Также маленькие дети должны находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от взрослых, отмечает телеканал «360».

Также, по словам Одинаевой, важно не допускать, чтобы дети топили друг друга или подавали ложные сигналы о помощи. Она посоветовала плотно не кормить ребенка перед походом на водоем во избежание судорог. Лучше всего взять на пляж легкий перекус.

21 июня педиатр Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы ребенка очень важен баланс и детям не нужна стерильная атмосфера. По ее словам в беседе с «Газетой.Ru», в последнее время специалисты обратили внимание на то, что есть связь между снижением риска аллергических заболеваний у детей и активным контактированием с микробами. Между тем, врач призвала не забывать о безопасности, которая обеспечивается гигиеной, пишет RT.