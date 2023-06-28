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В постпредстве РФ оценили влияние 11-го пакета санкций на параллельный импорт

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali
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Сиюминутного эффекта от нового пакета антироссийских санкций ЕС на параллельный импорт не будет. Об этом заявил в интервью «Известиям» и.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

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23 июня ЕС принял 11-й пакет санкций в отношении России, причем в очередных рестрикциях акцент был сделан на ужесточении контроля за соблюдением третьими странами уже принятых ограничений, пояснил он.

«Согласно характеристике Еврокомиссии, он обеспечит еще более эффективную реализацию санкций на основе уроков, извлеченных из их применения за последний год. Правда, главный урок был изначально очевиден всем, но только не Евросоюзу: никто в мире бездумно подписываться под есовскими нелегитимными рестрикциями и сворачивать торгово-экономические отношения с Россией не собирался», — подчеркнул дипломат.

По словам Логвинова, вписанный в 11-й пакет «инструмент по борьбе с обходом санкций», который, по сути, узаконил экстерриториальный характер рестрикций Брюсселя, должен стать «тревожным звонком» для всех торговых партнеров Евросоюза.

На этом фоне и.о. постпреда рассказал, как очередные рестрикции могут повлиять на уже налаженный механизм параллельного импорта.

«Что касается возможных последствий для осуществляемых экономопераций, в том числе параллельного импорта, то даже местные эксперты не ожидают сиюминутного эффекта от нового «инструмента» из-за предусмотренной в законодательстве ЕС неповоротливой бюрократической процедуры его задействования», — отметил он.

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