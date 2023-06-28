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В постпредстве РФ допустили отправку Украине вооруженных сил стран ЕС

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann
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В нынешних условиях, когда ЕС взял курс на долгосрочную милитаризацию экономики, ничего нельзя исключать, в том числе и отправку войск Киеву. Об этом заявил в интервью «Известиям» и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

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«Что касается вопроса о гипотетической отправке вооруженных сил, то для Запада смысл этого кризиса — ослабление России чужими руками. Однако в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», — спрогнозировал он.

Также российский дипломат рассказал о нынешней ситуации с отправкой вооружений украинской стороне. Он подчеркнул, что вопрос поставок зависит от имеющихся у европейских стран ресурсов, а не только от давления со стороны руководства ЕС и США.

«История со снарядами показала, что на европейских складах есть пределы, а местная промышленность пока еще не вышла на тот уровень, чтобы покрывать украинские, да еще и собственные потребности», — пояснил Логвинов.

Именно по этой причине еврокомиссары ездят по станам ЕС, проверяя, как можно сбалансировать ситуацию с боеприпасами, причем как можно скорее, чтобы самим не остаться без оружия, добавил и.о. постпреда РФ, спрогнозировав подобный сценарий и с военными самолетами.

По его словам, государства, отправляющие Киеву истребители, в срочном порядке запросят замену своего авиапарка, причем более современную, после чего начнется торг с Соединенными Штатами.

«У европейских производителей возможностей для поставок такого чувствительного вида вооружений как военные самолеты недостаточно. Что интересно, если подобная замена будет реализована, то это фактически похоронит общеесовские усилия по разработке своих перспективных истребителей, потому что все будут плотно «сидеть» на американских длинных контрактах», — заключил дипломат.

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