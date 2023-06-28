Найденные в горах Калифорнии человеческие останки принадлежат актеру Джулиану Сэндсу

Найденные останки в горах Калифорнии принадлежат британскому актеру Джулиану Сэндсу. Об этом сообщил телеканал CNN 27 июня.

Причина смерти 65-летнего актера всё еще устанавливается, говорится в публикации.

26 июня стало известно, что на месте пропажи Сэндса нашли человеческие останки. Находку обнаружили туристы в районе горы Сан-Антонио.

Сэндс пропал 13 января в районе горы Балди. Погодные условия затрудняли поисковые работы в течение нескольких недель после его исчезновения.

Джулиан Сэндс — британский актер, известный, в частности, по роли в фильме ужасов «Чернокнижник». Также снимался в таких кинокартинах, как «Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти», «Ватель», и других.