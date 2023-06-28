Краснокнижного жука заметили в Москве впервые за 15 лет

В Москве впервые за 15 лет заметили редкого краснокнижного жука — майку фиолетовую. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Этот жук внесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. До этого жука видели в столице в 2007 году.

Насекомое зафиксировали в комплексном заказнике «Зеленоградский», уточняет телеканал «360». По словам специалиста, майка фиолетовая является достаточно редким жуком. Его длина составляет примерно 3 см. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой.

Как отмечает сайт kp.ru, особенностью этого насекомого считается их способ развития. Они откладывают личинки на цветках растений, чтобы их затем на себе унесли пчелы. В ульях личинки спускается на яйцо своего «такси», съедает его и после такого обеда уже начинает питаться медом. Спустя время личинка окукливается, а затем появляется взрослое насекомое.

Живут лишь до воспроизведения потомства. После спаривания самец гибнет сразу. Самка прекращает свое существование после кладки яиц, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В Мосприроды попросили жителей столицы не брать жука в руки, поскольку он очень хрупкий, а также при опасности он может выделять ядовитую маслянистую жидкость, которая вызывает похожий на ожог эффект при попадании на кожу, пишет «Москва 24».

Ранее в июне стало известно, что в начале мая в Московском зоопарке появились шесть щенков краснокнижной кустарниковой собаки.

Малышей выхаживали в среде, максимально похожей на естественную. До года их воспитанием и выращиванием будет заниматься семья.

Из-под опеки стаи щенки освободятся через год — тогда же они смогут обзавестись собственным потомством.