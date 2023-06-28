Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией на следующей неделе

Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе на следующей неделе. Об этом во вторник, 27 июня, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Гааге.

«Есть надежда на позитивное решение (по членству Швеции в НАТО. — Ред.) до саммита в Вильнюсе. Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе», — передает его слова «РИА Новости».

Генсек НАТО считает, что Швеция выполнила все условия, поставленные Турцией, поэтому время для ратификации решения о вступлении в альянс пришло. Столтенберг добавил, что в предстоящей встрече будут участвовать главы МИД, разведывательных служб, а также советники по нацбезопасности.

Ранее, 21 июня, в Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. Там ожидают от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.

Ранее в этот день министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что парламент Турции должен приступить к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку Стокгольм в настоящее время выполнил свои обязательства по соглашению с Анкарой.

14 июня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет от Швеции того, что она применит на практике антитеррористические законы, от этого зависит одобрение Анкарой заявки Стокгольма в НАТО.

Накануне политический аналитик Александр Асафов заявил, что вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга. Эксперт предположил, что Эрдоган выдвигает ряд условий для одобрения заявки государства.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.