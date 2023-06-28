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Рядовой Акулов с сослуживцами разбили четыре танка врага и сломили его сопротивление

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, вел огневую поддержку российских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта украинских националистов, когда они бросили в бой резервные силы — танки и пехотные подразделения. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во среду, 28 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Заметив выдвинувшуюся технику врага, рядовой Акулов в паре с экипажем другого танка грамотно использовал условия местности, умело маневрировал на поле боя и атаковал вражескую технику. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены четыре вражеских танка.

Националисты, лишившись подкрепления, не смогли сдержать атакующий натиск российских подразделений и, понеся существенные потери, покинули занимаемые позиции. Самоотверженные и точные действия рядового Акулова позволили взять штурмом вражеский опорный пункт и закрепиться на новых рубежах.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Евгений Акулов награжден медалью «За отвагу».

Тем временем мотострелковое отделение сержанта Александра Кибальника укрепляло оборонительные позиции на подступах к одному из населенных пунктов. Во время проведения работ по инженерному оборудованию позиций опорный пункт сержанта Кибальника попал под минометный обстрел.

Оперативно сориентировавшись в ситуации, он увел личный состав отделения в блиндаж. Но после очередного попадания вражеской мины была подбита установка ПТУР — ее ракета воспламенилась и скатилась в проход блиндажа с личным составом.

Вместе с командиром взвода сержант Кибальник вытащили загоревшуюся ракету из укрытия и отбросили в прилегающий окоп. Когда горящий боеприпас сдетонировал, блиндаж получил повреждения и начал осыпаться. Тогда сержант организовал эвакуацию личного состава в безопасное место, помог военнослужащим, получившим ранения, выбраться из-под завалов, после чего вывез их в безопасное место.

В свою очередь, батальон под командованием майора Романа Мухаметзянова вел наступление, чтобы выбить украинских националистов с занимаемых позиций. Российские военнослужащие внезапно и одновременно нанесли противнику удары с фронта и флангов, из-за чего было уничтожено два вражеских танка, БМП, большое количество националистов.

Высокий уровень тактической подготовки майора Мухаметзянова позволил прорвать оборону противника и закрепиться на новых рубежах. При этом, спустя несколько дней, во время обеспечения безопасности колонны в ходе марша, майор обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, готовивших атаку на маршруте следования колонны.

Мухаметзянов вырвался вперед на БМП и внезапно атаковал противника, фактически вызвав огонь на себя. Убедившись, что колонна преодолела опасный участок, а также уничтожив в ходе боя часть живой силы и техники националистов, майор вернулся к колонне и продолжил обеспечивать ее безопасность.

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Днем ранее, 27 июня, в Минобороны рассказали, как рядовой Илья Рыжкович в составе расчета боевой машины пехоты (БМП) уничтожал вооружение, военную технику и живую силу украинских националистов, когда заметил группу вражеских диверсантов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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