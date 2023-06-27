В Москве проведут комплексное развитие пяти городских территорий

Пять бывших промзон в Москве включили в программу комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, современные кварталы планируется построить на месте нежилой застройки в районах Черемушки, Соколина Гора, Медведково, Донские улицы и Выхино.

По слова чиновника, потенциал участков превышает 1,5 млн кв. м, отмечает телеканал «360». Свыше 800 тыс. кв. м пойдут на возведение жилой недвижимости, а около 620 тыс. кв. м — общественно-деловой застройки.

Возле новостроек будет создана необходимая инфраструктура, в том числе школы, детские сады, ФОК, банки, офисы, магазины и кафе, пишет «Москва 24».

По итогам реализации проекта на территориях появится свыше 17 тыс. новых рабочих мест.

Собянин напомнил, что в столице уже одобрили 40 проектов КРТ общей площадью 495,6 га, сообщает агентство городских новостей «Москва».

23 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2023 года в России планируют отремонтировать более 1,8 тыс. км дорог к туристическим местам. Он отметил, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за последние четыре года в России обновили более 6 тыс. км дорог, которые ведут в туристические места, отмечает «Федеральное агентство новостей».

20 июня Сергей Собянин рассказал, что в столице проведут комплексную реорганизацию части промзоны «Калибр» в Останкинском районе.

На месте неиспользуемых автосервисов и складов построят жилой комплекс, объекты социального и общественно-делового назначения, детский сад на 180 мест, магазины, кафе, офисы, спортивный комплекс