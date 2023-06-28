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В Пентагоне отказались назвать конкретные сроки поставок Киеву истребителей F-16

Пентагон: о сроках поставок Киеву истребителей F-16 говорить рано
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О сроках поставок Киеву истребителей F-16 говорить рано, Нидерланды и Дания пока только на стадии планирования обучения украинских пилотов. Об этом во вторник, 27 июня, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Нидерланды и Дания вызвались вести эту программу (обучения украинских военных на F-16 — Ред.). Так что они в настоящее время находятся в процессе сбора деталей и условий того, как будет выглядеть программа обучения», — сказал он во время брифинга, опубликованного YouTube-каналом Yahoo Finance.

Также в ответ на вопрос об ожидании Киева получить истребители в 2023 году Райдер заявил, что «не собирается ставить телегу впереди лошади и спекулировать о времени» обучения и самих поставок F-16. Он подчеркнул, что Вашингтон предоставит информацию, когда она будет доступна.

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Ранее в этот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые западные истребители F-16 до конца 2023 года. По словам Ермака, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16.

Тогда же газета Politico сообщила, что Дания начала программу подготовки украинских летчиков эксплуатированию истребителей F-16. Ожидается, что обучение займет от шести до восьми месяцев.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты ВСУ могут начать обучение на F-16 этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Нидерланды хотят быть в первых рядах по обучению украинских пилотов, чтобы понравиться гегемону.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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