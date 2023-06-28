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Уборщик в США случайно уничтожил в лаборатории результаты 25-летних исследований

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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В США уборщик отключил оборудование в лаборатории и случайно уничтожил результаты научного исследования, которое длилось 25 лет. Об этом 22 июня сообщило издание The Times Union.

Инцидент произошел еще в 2020 году в Политехническом институте Ренсслера в городе Трой, штат Нью-Йорк, но известно о нем стало только теперь. В морозильной камере при температуре –44 градуса хранились клеточные культуры и образцы. Исследования были важны для разработки солнечных панелей.

Из-за сбоя в работе морозильная камера стала издавать звуковые сигналы. Ученые повесили табличку для сотрудников лаборатории с просьбой не трогать и не отключать оборудование, сообщает «Ридус». Между тем уборщик, вероятно, не заметив предупреждения, решил выключить электрические рубильники, чтобы прекратить сигнал тревоги. На допросе он заявил, что был уверен, будто включает их. На протяжении всего допроса мужчина пытался оправдаться и доказать, что просто хотел помочь и не делал ничего дурного.

На следующий день после отключения камеры ученые обнаружили, что температура в камере выросла до +3,5 градуса, и стали спасать материалы для исследования, однако большую часть образцов восстановить не удалось, пишет Pravda.Ru.

После случившегося институт подал в суд иск против фирмы Daigle Cleaning Systems, нанявшей уборщика. Согласно документу, на воссоздание утраченных образцов нужен $1 млн, сообщает телеканал «360».

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В сентябре прошлого года в США прошла 32-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую ежегодно присуждают за самые странные открытия.

Так, японский профессор Ген Мацудзаки получил Шнобелевскую премию за исследование оптимального способа повернуть дверную ручку.

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