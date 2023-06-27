Депутат Рады назвал предложение Нацкомиссии о переименовании Запорожья маразмом

Идея о переименовании Запорожья является маразмом. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Максим Бужанский 27 июня.

Так он отреагировал на заявление о том, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка порекомендовала переименовать город Запорожье, поскольку название входит в перечень не соответствующих лексических норм украинского языка. Уточняется, что данное название «касается российской имперской политики».

«Смотрите: всё, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи — всё бьет по нам, по украинцам», — сказал он.

По словам Бужанского, власти Запорожья думают не о безопасности людей и не о подготовке к зиме, а о том, как доказать, что название города правильное.

Накануне стало известно, что на Украине собираются переименовать свыше 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны.



18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о «дерусификации» ряда объектов в украинской столице. Так, новые названия получил ряд станций метро. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».



С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.