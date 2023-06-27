Столтенберг посоветовал НАТО не принижать оценку РФ после попытки мятежа

НАТО не должна недооценивать Россию после произошедшего ранее мятежа, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами ряда государств-членов в Гааге.

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <...> Однако мы не должны недооценивать Россию», — передает его слова ТАСС.

Генсек НАТО добавил, что альянс должен и дальше оказывать максимальную поддержку Украине, чтобы помочь ее войскам «занять как можно больше территорий и тем самым усилить переговорную позицию Киева».

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.