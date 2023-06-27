Пять автобусов и «Газель» сгорели в Нижегородской области

В городе Выкса Нижегородской области несколько автобусов и «Газель» оказались охвачены пламенем. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Сообщение о происшествии на улице Амбулаторной поступило огнеборцам около 18 часов вечера (совпадает с мск). В результате пожара оказались повреждены пять автобусов и «Газель».

«Причина случившегося — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — говорится в Telegram-канале ведомства.

С возгоранием боролись 18 человек личного состава. Для тушения было задействовано пять единиц техники. В МЧС напомнили о необходимости следить за исправностью своего автомобиля, чтобы не допускать подобных случаев.

Ранее, 13 июня, в Нижнем Новгороде взорвалась «Газель». Во время инцидента пострадали два человека, их госпитализировали.